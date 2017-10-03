Арриго Сакки: "Те, кто любит футбол, не могут не смотреть матчи "Наполи"

Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки выразил восхищение "Наполи". Ему нравится проект клуба, который основан на игре, а не на игроках.

- Я не могу предсказывать будущее, но "Наполи" определенно является командой, которая дает мне больше всего эмоций, - цитирует GR Parlamento Сакки. - Игра позитивная, атакующий, гармоничный футбол. Те, кто любит футбол, не могут не смотреть матчи "Наполи", игра неаполитанцев похожа на шедевр. Футбол - это зеркало жизни, так же, как в обществе есть положительные и отрицательные стороны, так и в футболе. Мы все просто пытаемся выжить, но не "Наполи" - у них есть проект без известных игроков, единственный, который у них и был, уже продан за 95 миллионов евро (Гонсало Игуаин. - Прим. "СЭ"). В центре их проекта - стиль игры, а не игрок. Сначала клуб.