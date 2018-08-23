Арриго Сакки: "Милан" может выиграть скудетто"

Легендарный тренер Арриго Сакки считает, что "Милан", который он возглавлял с 1987 по 1991 год, а также в сезоне-1996/97, может выиграть чемпионат Италии. Специалист отметил, что на психологию "россонери" повлияет игра 2-го тура серии А против "Наполи" под руководством Карло Анчелотти, который сменил на этом посту Маурицио Сарри.

– "Милан" может выиграть скудетто, – цитирует Corriere della Sera Сакки. – Я объясню. "Юве" – не просто фаворит, это суперфаворит. В то же время я убежден, что Гаттузо – это человек, которым восхищаются. Он выдающийся профессионал, который добьется успеха, сделав качественный скачок. Он может бороться за титул. В этом смысле субботний матч против "Наполи" будет чрезвычайно важен. Поясню – не результат, и сама игра. Это будет открытая игра. "Милан" должен играть с высоко поднятой головой, с психологией старого доброго "Милана". Если они сделают это, самооценка команды возрастет. В прошлом году у них была молодая команда. Думаю, что они стали сильнее.

Я ценю выбор Анчелотти, это большой вызов. Не знаю, повторит ли "Наполи" результат прошлого сезона, но в одном я уверен – Де Лаурентис приглашает лучших. Карло – маэстро, мудрый человек. Он может справиться с любой ситуацией.

Сарри был благословением для итальянского футбола. То, что серия А потеряла его – это позор.