Арриго Сакки: "Милан" может победить "Наполи"

Экс-главный тренер "Милана" Арриго Сакки в преддверии матча 13-го тура чемпионата Италии против "Наполи" отметил, что победа миланцев в игре с "Сассуоло" (2:0) могла придать уверенности красно-черным. Сакки также добавил, что "россонери" могут одержать победу в предстоящей встрече.

– Мне любопытно посмотреть, что произойдет в матче "Милан" – "Наполи", потому что неизвестно в какой форме предстанут команды после перерыва на игры сборных, – цитирует La Gazzetta dello Sport Сакки. Безусловно, "Наполи" – один из претендентов на скудетто, но победа "Милана" над "Сассуоло" в предыдущей игре могла придать миланцам уверенности.

Я не удивлюсь, если сегодня вечером выиграет "Милан" сегодня, полагая, конечно, что "Наполи" будет в своей не самой лучшей форме. Думаю, красно-черным по силам сегодня одержать победу.