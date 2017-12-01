Арриго Сакки: "Гаттузо готов к работе в "Милане", но есть ли там подходящие игроки?"

Бывший тренер "Милана" Арриго Сакки уверен в том, что Дженнаро Гаттузо готов к работе в клубе. Ранее 39 летний итальянец, игравший за красно-черных с 1999 по 2012 год, возглавил "россонери", сменив Винченцо Монтеллу.

– Гаттузо – отличный парень. Он умен и готов к этой работе, – приводит La Stampa слова Сакки. – Но есть ли в "Милане" подходящие игроки? Все же, футбол начинается именно с них.

Напомним, что на данный момент "Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 20 баллов после 14 матчей.