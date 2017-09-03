Арриго Сакки: "Барселоне" нужно было быть более настойчивой при трансфере Инсинье"

Бывший тренер сборной Италии Арриго Сакки выразил мнение, что нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье стал бы достойной заменой Неймару в "Барселоне". По словам специалиста, 26-летний итальянец лучше бразильца.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые предлагали неаполитанцам 100 миллионов евро за переход Инсинье в последний день трансферного окна, но получили отказ.

– "Барселоне" было необходимо проявить себя настойчивее в случае с Инсинье. Лоренцо – самый большой талант Италии за последние десять лет, – приводит Football Espana слова Сакки. – У него отличная интуиция и потрясающая техника. И уж в чем он лучше Неймара, так это в тактике.