17:14 | Футбол — Италия

Арриго Сакки: "Аллегри не может побеждать в Европе"


Бывший тренер "Милана" Арриго Сакки считает, что наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не способен выиграть Лигу чемпионов.

- "Ювентус" играет в итальянском стиле. Аллегри не может побеждать в Европе, его стиль для этого не подходит, - цитирует Сакки around-j.com. - В "Милане" у нас был мощный клуб с определенной историей. Нам нужно было не просто побеждать, а делать это убедительно. В футболе обычно побеждает тот, кто играет лучше. При мне "Милан" был амбициозным клубом, который хотел навязать свой стиль соперникам, а не подстраиваться под других.

Под руководством нынешнего тренера "Ювентус" дважды доходил до финала Лиги чемпионов, но оба раза уступал ("Реалу" и "Барселоне").

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2017-2018/calendar/tours/

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