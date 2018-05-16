Арриго Сакки: "Аллегри не может побеждать в Европе"

Бывший тренер "Милана" Арриго Сакки считает, что наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не способен выиграть Лигу чемпионов.

- "Ювентус" играет в итальянском стиле. Аллегри не может побеждать в Европе, его стиль для этого не подходит, - цитирует Сакки around-j.com. - В "Милане" у нас был мощный клуб с определенной историей. Нам нужно было не просто побеждать, а делать это убедительно. В футболе обычно побеждает тот, кто играет лучше. При мне "Милан" был амбициозным клубом, который хотел навязать свой стиль соперникам, а не подстраиваться под других.

Под руководством нынешнего тренера "Ювентус" дважды доходил до финала Лиги чемпионов, но оба раза уступал ("Реалу" и "Барселоне").