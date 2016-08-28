Аркадиуш Милик: "Я не равняюсь на Игуаина"

Новичок "Наполи", нападающий Аркадиуш Милик после победы над "Миланом" (4:2) в матче второго тура итальянской серии А отметил, что для него первый тайм стал осуществлением мечты. По словам Милика, он не ориентируется на Гонсало Игуаина, которого он заменил в составе неаполитанского клуба.

- О таком дебюте можно только мечтать - два момента и два гола в первом тайме, - цитирует Sky Sport Italia Милика. - Главное - победа команды, так что я действительно доволен. После разочарования в Пескаре мы были разозлены и хотели реабилитироваться на поле. Да, в какой-то момент "Милан" смог сравнять счет, но мы забили еще дважды и сумели вырвать победу. Сравнение с Игуаином? Сейчас он в другой команде. Я не равняюсь на него, просто стараюсь становиться лучше изо дня в день.