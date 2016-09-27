Аркадиуш Милик: "Сумма трансфера ничего не значит"

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик отметил, что сумма его трансфера ничего не значит. По словам форварда, все нужно доказывать на поле. Напомним, что Мили является самым дорогим польским игроком. Наполи за него заплатил Аяксу 32 миллиона евро.

– Это ничего не значит. Твоя игра сегодня, тренировки, матчи каждые три дня – вот что показывает, кто ты есть, – цитирует Милика официальный сайт УЕФА. – Пускай сегодня ты хорошо сыграл, через три дня надо все доказывать снова, иначе о твоих успехах быстро забудут. Можно в одном матче забить два гола, а через три дня провалить игру.

В футболе надо все время доказывать, чего ты стоишь, что ты хороший игрок. И даже если ты провалил матч, это не значит, что через три дня ты тоже сыграешь плохо. Может быть, ты проведешь лучший матч в жизни. Возможно все. Я знаю это и всегда стремлюсь вперед. Всегда стараюсь отдаваться игре без остатка.