Аркадиуш Милик: "Не собираюсь отправляться в отпуск, буду готовиться к новому сезону"

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик заявил, что решил обойтись в этом году без отпуска. 23-летний поляк в октябре получил травму, от которой восстанавливался до февраля, а затем лишь иногда выходил на поле на несколько минут.

- Сейчас я думаю о предсезонной подготовке, - цитирует Football Italia Милика. - Я готов сражаться, я чувствую себя хорошо, даже лучше, чем раньше. Я пропустил несколько месяцев, но я стал сильнее психологически. Моя семья поддерживала меня все время, показывая мне, на кого я могу рассчитывать. Не собираюсь отправляться в отпуск, а хочу до конца выздороветь и начать следующий сезон с "Наполи".