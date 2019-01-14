Аркадиуш Милик: "Наполи" попытается остановить "Ювентус"

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик заявил, что его клуб попытается остановить "Ювентус". 24-летний поляк добавил, что игроки неаполитанцев находятся в хорошей форме.

- Нелегко вернуться после зимней паузы и сразу преуспеть, - приводит слова Милика RMC Sport. - Возможно, мы упустили слишком много шансов, но я надеюсь, что теперь мы сможем вернуться на прежний уровень. Мы сильны, так почему же нам не попытаться остановить "Ювентус"? Давайте посмотрим на игры, которые у нас впереди.

В текущем сезоне Милик провел 21 матч за "Наполи" и забил 11 голов. Неаполитанцы занимают 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. Они на 9 баллов отстают от идущего первым "Ювентуса".

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