Аркадиуш Милик: "Когда услышал диагноз врачей, не смог сдержать слез"

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик, получивший травму левого колена в отборочном матче чемпионата мира-2018 за сборную Польши, отметил, что поддержка со стороны болельщиков, друзей и партнеров по команде помогает ему преодолевать непростое время в карьере. По предварительным прогнозам, польский форвард сможет вернуться на поле не раньше февраля 2017 года.

– У меня продолжается постепенный процесс реабилитации, – приводит Football Italia слова Милика. – Мое самочувствие улучшается, но, честно говоря, когда я услышал диагноз врачей, не смог сдержать слез. В течение нескольких дней после этого я был абсолютно подавлен, но когда стал читать слова поддержки болельщиков, у меня появилось огромное желание как можно скорее начать процесс восстановления.

99 процентов травм случаются из-за несерьезных ушибов, но такое повреждение я получил впервые в своей карьере. Сейчас я тренируюсь как минимум по два раза в день. В основном это спортзал, велотренажер и дополнительные восстановительные упражнения. Стараюсь работать в облегченном режиме. Хочу выразить слова огромной благодарности болельщикам, друзьям и всем, кто меня поддерживает в этой непростой ситуации.