Арбитр удалил Спаллетти с поля из-за того, что тот прокричал в камеру "Гоооол!"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти на 94-й минуте матча чемпионата Италии против "Сампдории" (1:0) был удален с поля, сообщает Football Italia. Он был наказан бригадой арбитров за то, что прокричал в камеру "Гооол!" после того, как Марсело Брозович отправил мяч в сетку ворот соперника.

До этого арбитры дважды отменили взятие ворот "Сампдории". Резервный арбитр посчитал, что Спаллетти что-то крикнул ему, из-за чего главный арбитр удалил тренера за "неспортивное поведение".