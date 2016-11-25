Антонио Рюдигер отказался отвечать на вопрос о переходе в "Челси"

Защитник "Ромы" Антонио Рюдигер после победы в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы над "Викторией" (4:1) отказался отвечать на вопрос, останется ли он в римской команде после закрытия зимнего трансферного окна. Ранее в прессе неоднократно появлялась информация об интересе к игроку со стороны "Челси".

– В последнее время не утихают разговоры о том, что в зимнее трансферное окно вы можете перебраться в "Челси". Вы можете успокоить болельщиков "Ромы"?

– Следующий вопрос, – приводит Football Italia слова Рюдигера, который отказался комментировать трансферные слухи во время интервью в смешанной зоне.

В настоящий момент защитник полностью восстановился после разрыва передней крестообразной связки правого колена. Из-за травмы Рюдигер не смог помочь сборной Германии на чемпионате Европы-2016.