Антонио Маркизио: "Сын без конца видит сон, в котором становится шестикратным чемпионом Италии"

Отец полузащитника "Ювентуса" Клаудио Маркизио Антонио сообщил, что сын вернулся к тренировкам в общей группе и теперь должен набраться терпения. Игрок восстановился после разрыва крестообразных связок колена. По словам отца футболиста, именно кропотливая работа на тренировках и сила воли помогут сыну в кратчайшие сроки выйти на пик формы.

- Клаудио уже тренируется в общей группе, - приводит Football Italia слова отца футболиста. - Все мы должны быть терпеливыми, потому что одно дело - просто вернуться в строй, и совсем другое - выйти на пик формы. Нужно быть очень сильным и прикладывать максимум усилий во время тренировок.

В последнее время моему сыну снится один и тот же сон о том, что он в шестой раз становится с "Ювентусом" чемпионом Италии.

Клаудио Маркизио выступает за "Старую синьору" на протяжении всей своей профессиональной карьеры. С командой 30-летний полузащитник стал пятикратным чемпионом Италии и трехкратным обладателем Суперкубка страны.