Антонио Конте: "В Италии легче защитить титул, чем в Англии"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о том, что чемпионат Англии сложнее итальянского. По его словам, в Италии лидеры продают многих футболистов.

- В премьер-лиге любой команде тяжело защитить титул, - цитирует Конте The Telegraph. - Мы выигрывали чемпионство в Италии с "Ювентусом", я ожидал конкуренции от "Милана". Но они продали Ибрагимовича и Тиагу Силву "ПСЖ" и стали слабее. Выиграть скудетто во второй раз подряд было непросто, но легче, чем в первый. В Англии же по сравнению с прошлым сезоном топ-клубы стали сильнее.