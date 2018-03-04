Антонио Конте – о смерти Астори: "Тяжело говорить об этой трагедии"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал трагедией смерть защитника "Фиорентины" Давиде Астори. 31-летний футболист скончался во сне в ночь перед гостевым матчем с "Удинезе". Сообщалось, что Астори умер из-за проблем с сердцем естественного характера.

– Я работал с ним в сборной Италии, – цитирует Sky Sports Конте. – Тяжело говорить об этой трагедии. Он был отличным игроком и, прежде всего, отличным парнем. Я хорошо знаком с его семьей. Ему был всего 31 год. Трудно объяснить эту ситуацию его жене, родителям.

На матч чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:1) Конте вышел с траурной повязкой.