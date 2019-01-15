Антонио Кассано: "Я не хотел тренироваться, а мог бы стать таким, как Месси"

Экс-нападающий сборной Италии и "Ромы"​ Антонио Кассано сожалеет, что не смог реализовать свой потенциал, сообщает RMC Sport. 36-летний бывший футболист считает, что мог бы достигнуть уровня капитана "Барселоны" Лионеля Месси​.

– Как сказал Тотти некоторое время назад, я использовал только 50 процентов своего потенциала. Я допустил так много ошибок, не хотел тренироваться. Если бы я делал все правильно, то мог бы стать таким, как Месси. Аргентинец навсегда останется в истории футбола, – приводит слова Кассано RMC Sport.

36-летний итальянец за свою карьеру выступал в "Роме", "Реале", "Милане", "Сампдории", "Интере"​ и других клубах. Из-за своего сложного характера Кассано не сумел закрепиться ни в одном клубе. За сборную Италии Кассано сыграл 39 матчей и забил 10 голов.

Форвард завершил карьеру летом 2017 года.