Антонио Кассано: "Я бы мог играть хоть на другой планете. Но я испортил себя"

Нападающий Антонио Кассано заявил, что мог бы достичь большего в футболе, если бы не его лень на тренировках. Также футболист осудил современных игроков, отметив, для них этот вид спорта не должен быть хобби.

– Я проблемный парень, никогда не знаю, с каким настроением проснусь, – цитирует Rai Sport Кассано. – Я бы мог играть хоть на другой планете, но есть одна проблема – я не люблю тренироваться. Например, я еще хочу есть тогда, когда мне этого хочется. В то же время я понимаю, что я испортил себя.

Я играл в лучших клубах мира: "Реал", "Интер", "Милан", и если бы у меня была голова на плечах, я бы сейчас выступал на Марсе. Я бы был как Месси и Неймар. Раньше я и Тотти играли на улицах, бегали между припаркованными машинами, чтобы получить мяч. Сегодня же все организованно и спланировано, каждый ходит со своим плеером, играет в видеоигры. Футбол не должен быть хобби для тех, кто сюда попал. Нужно быть страстным и получать радость.