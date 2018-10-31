Антонио Кассано: "Я бы хотел остаться в футболе"

Экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано намерен продолжить работу в футбольной сфере, сообщает Football Italia. 36-летний итальянец может стать спортивным директором или тренером команды.

- Я бы хотел остаться в футболе, - цитирует Кассано Football Italia. - Должность тренера или спортивного директора стала бы для меня идеальным вариантом. Сейчас необходимо закончить очередной курс тренерской подготовки, а затем найти человека, который поверит в меня и позовет работать к себе в клуб.

Летом 2017 года Антонио Кассано объявил о завершении карьеры. Экс-нападающий становился серебряным призером чемпионата Европы 2012 года в составе сборной Италии. За свою национальную команду провел 39 матчей и забил 10 мячей. Футболист выступал в "Реале", "Роме", "Милане", "Интере", "Сампдории" и в других клубах.