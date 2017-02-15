10:41 | ФУТБОЛ — Италия

Антонио Кассано: "В Китай не поеду - деньги не главное в моей жизни"

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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано заявил, что не намерен продолжать карьеру в чемпионате Китая. Напомним, 34-летний итальянец в январе расторг контракт с "Сампдорией" и стал свободным агентом.

- Я не хочу перебираться в чемпионат Китая, Аргентины или Греции, - цитирует Striscia la Notizia Кассано. - Деньги - не мое счастье. Мое желание остаться в Италии и играть в серии А, но сейчас нет никаких предложений.

Напомним, в прошлом году в Китай отправился играть другой итальянский нападающий - Грациано Пелле, а также ряд популярных игроков, среди которых Халк, Аксель Витсель, Рамирес, Оскар, Карлос Тевес и другие.

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