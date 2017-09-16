Антонио Кассано: "Итальянские клубы вообще во мне не заинтересованы"

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано отметил, что пока не имеет конкретных предложений о продолжении карьеры. В июле 35-летний форвард подписал контракт с "Вероной", дважды заявлял о завершении карьеры, после чего клуб расторг с ним контракт.

– На данный момент у меня нет никаких конкретных предложений, – сказал для Il Secolo XIX Кассано. – Из Италии вообще ничего, но есть интерес из Франции и Бельгии. Однако я бы хотел остаться дома. Сейчас я самостоятельно поддерживаю форму. В январе буду готов присоединиться к команде, которая во мне будет заинтересована.