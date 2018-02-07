Антонио Кандрева: "У каждого клуба бывают непростые моменты. Игрокам "Интера" нужно верить в себя"

Нападающий "Интера" Антонио Кандрева считает, что у команды по-прежнему хорошие шансы попасть в зону Лиги чемпионов по итогам сезона-2017/18. После 23-х туров миланский клуб занимает четвертое место в таблице, опережая "Рому" на одно очко. Путевки в главный клубный турнир Европы получат четыре лучшие команды серии А.

– Мы плохо играем в последние два месяца, это видно всем. К счастью для нас, другие претенденты на лигочемпионские путевки тоже замедлили свой ход, – цитирует Football Italia Кандреву. – Наша судьба по-прежнему в наших руках. У каждого клуба бывают непростые моменты, но нам надо верить в себя и никогда не терять страсть к игре.