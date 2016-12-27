19:13 | ФУТБОЛ — Италия

Антонио Кандрева: "Наша вина в том, что у "Интера" были проблемы в начале сезона"

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Полузащитник "Интера" Антонио Кандрева заявил, что игроки верят в хорошее окончание сезона серии А и отметил, что целью команды является попадание в Лигу чемпионов. На данный момент "Интер" идет на 7-м месте в чемпионате Италии и отстает от лидера на 12 очков.

– Мы не может быть удовлетворены текущим положением дел, – цитирует Football Italia Кандреву. – Будем стараться улучшить результаты. У нас было много проблем в начале сезона и это наша вина. Лига чемпионов – наша основная цель. "Интер" всегда должен стремиться к лучшему.

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