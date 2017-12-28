Антонио Доннарумма: "Не мог мечтать о лучшем дебюте за "Милан"

Голкипер "Милана" Антонио Доннарумма после четвертьфинала Кубка Италии против "Интера" (1:0 д.в.) отметил, что воспользовался своим шансом сполна. 27-летний вратарь провел первый матч за первую команду, находясь в системе клуба с 2005 года. Его брат, 18-летний Джанлуиджи не смог сыграть из-за травмы.

- Я хорошо тренировался и делал свою работу молча, - приводит пресс-служба "Милана" слова Доннаруммы. - Я не мог мечтать о лучшем дебюте. Когда я услышал, что Строари получил травму, и мне предстоит встать в ворота, то был немного ошеломлен. Но сказал себе, что нужно воспользоваться этим шансом. Все получилось