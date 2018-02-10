Антонио Ди Натале: "Если "Наполи" станет чемпионом, это будет заслуженно"

Бывший нападающий "Удинезе" Антонио Ди Натале считает, что "Наполи" имеет хорошие шансы на победу в чемпионате Италии. На данный момент "Ювентус" опережает неаполитанцев на два очка, но у них есть матч в запасе.

– Я думаю, что "Наполи" может стать чемпионом. При этом заслуженным чемпионом, – цитирует TMW Ди Натале. – Определяющим фактором станет количество ошибок и потерянных очков. Конечно, большое значение будет иметь и очный матч с "Ювентусом". Город гонит "Наполи" вперед, там все без ума от футбола и все болеют за неаполитанцев.