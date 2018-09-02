Антонио Д'Аверса: "Не могу рисковать здоровьем Жервинью"

Главный тренер "Пармы" Антонио Д'Аверса рассказал, почему он заменил Жервинью в матче чемпионата Италии с "Ювентусом" (1:2). Именно этот футболист забил единственный мяч команды в этой игре.

- Я должен отдать должное парнями, потому что они отыгрались в матче с "Ювентусом", пропустив на второй минуте. Это удается не каждому, - цитирует тренера Football Italia. - Мы могли даже выйти вперед. Это была отличная игра. Были технические ошибки, но мы над этим поработаем. Самое главное, что был нужный настрой, благодаря чему мы можем добиться многого. Замена Жервинью? Я хотел оставить его на поле, и я получил оскорбления с трибуны за эту замену. Но я не могу рисковать им. Он сыграл только 20 минут против СПАЛ, на неделе у него были проблемы со здоровьем.