Ансальди вызван в сборную Аргентины на матчи с Россией и Нигерией

Бывший защитник "Зенита" Кристиан Ансальди, ныне выступающий за "Торино", вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи против России (11 ноября, Москва) и Нигерии (14 ноября, Краснодар), информирует официальный сайт итальянского клуба. Сегодня сборная Аргентины уже провела тренировку в Москве в усеченном составе. На тренировочное поле в Тушине вышло 15 игроков.

Напомним, что накануне в команду был вызван полузащитник "ПСЖ" Джовани Ло Чельсо, который заменил травмированного Мауро Икарди.

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