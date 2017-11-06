Ансальди вызван в сборную Аргентины на матчи с Россией и Нигерией

Бывший защитник "Зенита" Кристиан Ансальди, ныне выступающий за "Торино", вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи против России (11 ноября, Москва) и Нигерии (14 ноября, Краснодар), информирует официальный сайт итальянского клуба. Сегодня сборная Аргентины уже провела тренировку в Москве в усеченном составе. На тренировочное поле в Тушине вышло 15 игроков.
Напомним, что накануне в команду был вызван полузащитник "ПСЖ" Джовани Ло Чельсо, который заменил травмированного Мауро Икарди.
Месси прилетел в Москву // Сборная Аргентины отправилась на тренировку в усеченном составе // Сборная России поприветствовала Аргентину в Москве
[SELECCIÓN MAYOR] Marcos Acuña fue dado de baja por lesión y en su reemplazo fue convocado Cristian Ansaldi. pic.twitter.com/m0RpFsl5Sk– Selección Argentina (@Argentina) 6 ноября 2017 г.
- Кристиан Ансальди
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