Ансальди – в старте "Интера" на игру с "Лацио", Баштуш – в запасе римлян

Стали известны стартовые составы "Интера" и "Лацио" на матч 18-го тура серии А. У черно-синих произошло два изменения: Жоффре Кондогбья выйдет с первых минут вместо удаленного в прошлой игре Фелипе Мелу, а Эвер Банега заменит Жоау Мариу.

Экс-игрок "Зенита" Кристиан Ансальди снова займет место на левом фланге обороны миланцев. Бывший защитник "Ростова" Баштуш восстановился от травмы и начнет игру в запасе "орлов".

Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. Напомним, что наставник "Интера" Стефано Пиоли ранее возглавлял как раз "Лацио". В турнирной таблице клубы разделяет всего четыре очка.

"Интер": Ханданович – Д'Амброзио, Миранда, Мурильо, Ансальди – Брозович, Кондогбья – Кандрева, Банега, Перишич – Икарди.

Запасные: Каррисо, Андреолли, Яо, Сантон, Раноккиа, Нагатомо, Бьябьяни, Ньюкури, Эдер, Паласио, Барбоза.

"Лацио": Маркетти – Баста, Де Фрай, Уоллас, Раду – Пароло, Билья, Милинкович-Савич – Фелипе Андерсон, Иммобиле, Лулич.

Запасные: Стракоша, Варгич, Худт, Патрик, Баштуш, Мурджа, Катальди, Ломбардии, Кишна, Луис Альберто, Кейта, Джорджевич.