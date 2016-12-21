Ансальди – в старте "Интера" на игру с "Лацио", Баштуш – в запасе римлян

Стали известны стартовые составы "Интера" и "Лацио" на матч 18-го тура серии А. У черно-синих произошло два изменения: Жоффре Кондогбья выйдет с первых минут вместо удаленного в прошлой игре Фелипе Мелу, а Эвер Банега заменит Жоау Мариу.
Экс-игрок "Зенита" Кристиан Ансальди снова займет место на левом фланге обороны миланцев. Бывший защитник "Ростова" Баштуш восстановился от травмы и начнет игру в запасе "орлов".
Встреча начнется в 22.45 по московскому времени. Напомним, что наставник "Интера" Стефано Пиоли ранее возглавлял как раз "Лацио". В турнирной таблице клубы разделяет всего четыре очка.
"Интер": Ханданович – Д'Амброзио, Миранда, Мурильо, Ансальди – Брозович, Кондогбья – Кандрева, Банега, Перишич – Икарди.
Запасные: Каррисо, Андреолли, Яо, Сантон, Раноккиа, Нагатомо, Бьябьяни, Ньюкури, Эдер, Паласио, Барбоза.
Alle 20.45 a San Siro in campo per l'ultimo match dell'anno. Ecco gli 11 di mister #Pioli per #InterLazio, #forzaInter! ⚫️🔵 pic.twitter.com/ROJcOXwP2S– F.C. Internazionale (@Inter) 21 декабря 2016 г.
"Лацио": Маркетти – Баста, Де Фрай, Уоллас, Раду – Пароло, Билья, Милинкович-Савич – Фелипе Андерсон, Иммобиле, Лулич.
Запасные: Стракоша, Варгич, Худт, Патрик, Баштуш, Мурджа, Катальди, Ломбардии, Кишна, Луис Альберто, Кейта, Джорджевич.
#StartingXI Marchetti; Basta, de Vrij, Wallace, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; Felipe Anderson, Immobile, Lulic pic.twitter.com/MrcuTJEtQn– S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 21 декабря 2016 г.