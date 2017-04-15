Ансальди и Хонда начнут матч "Интер" - "Милан" на скамейках запасных

Стали известны составы "Интера" и "Милана" на матч 32-го тура чемпионата Италии. Бывший защитник "Рубина" и "Зенита" Кристиан Ансальди остался в запасе "Интера", экс-хавбек ЦСКА Кейсуке Хонда, защищающий цвета "Милана", также остался на скамейке запасных.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Медель, Миранда, Нагатомо - Гальярдини, Кондогбья - Кандрева, Жоау Мариу, Перишич - Икарди.

Запасные - Каррисо, Мурильо, Сайнсбери, Сантон, Андреолли, Ансальди, Банега, Брозович, Эдер, Паласио, Бьябьяни, Габриэл Барбоза.

"Милан": Доннарумма - Калабрия, Сапата, Романьоли, Де Шильо - Соса, Куцка, Фернандес - Делулофеу, Бакка, Сусо.

Запасные - Сторари, Плиццари, Палетта, Гомес, Ванджони, Антонелли, Поли, Хонда, Окампос, Локателли, Лападула.

Трансляция матча "Интер" - "Милан"