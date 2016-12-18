Андрей Шевченко: "Золотой мяч" отдал в музей Милана, чтобы не пылился дома"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул, что эмоции для него значат гораздо больше чем награды. Обладатель "Золотого мяча" 2004 года отдал данную награду в музей, а также отметил, что не хранит дома футболки и другие награды.

- Я не живу наградами, я живу эмоциями. У меня есть желание пройти определенный путь как тренеру, - приводит Footballua.tv слова Шевченко. - Я хочу чего-то достичь, оставить определенный след как тренер. Когда я был игроком, у меня всегда было желание остаться в истории, выиграть что-то, но это не главные вещи.

- Очень удивились, когда узнали, что "Золотой мяч" даже не у вас, а в Милане…

- Он стоит уже три года в Милане в музее. Пускай приезжают люди, которые имеют желание на него посмотреть. Что он будет у меня стоять пылиться в доме... Единственная вещь, которая у меня была, ушла в музей. У меня нет футболок или еще чего-то. Жизнь для меня - это эмоции, и главная эмоция для меня сейчас - это национальная команда.