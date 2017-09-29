Андрей Шевченко: "Матч "Рома" - "Милан" не просто битва за три очка"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что моральный дух "Милана" поднялся после победы в Лиге Европы над "Риекой" (3:2). Он отметил, что его сердце осталось в Италии, ведь он выступал за клуб с 1999 по 2006 год, а также с 2008 по 2009 год.

- Победа над "Риекой" поднимет моральный дух "Милана" в преддверии очень важного матча с "Ромой", - цитирует Football Italia Шевченко. - "Милан" должен победить, и я думаю, что они могут это сделать. Это матч - не просто игра за три очка. Я настроен оптимистично, и я должен сказать, что мое сердце оставалось здесь, в клубе, и всегда будет.