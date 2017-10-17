Андрей Шевченко: "Итальянская школа тренеров одна из самых значимых в мире"

Главный тренер сборной Украины, обладатель "Золотого мяча"-2004 Андрей Шевченко отметил, что в "Ювентусе" есть нечто особенное. Он также добавил, что итальянская серия А – одна из сложных лиг в мире, поэтому нужно обладать определенными навыками, чтобы победить там.

Напомним, что в тройку претендентов на звание лучшего тренера по версии ФИФА вошли Зинедин Зидан из "Реала", Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" и Антонио Конте из "Челси".

– Номинанты на приз лучшего тренера ФИФА? Двое из них играли за "Ювентус", один сейчас тренирует его. Есть что-то особенное в этом клубе, – приводит официальный сайт ФИФА слова Шевченко. – Итальянская школа тренеров одна из самых значимых в мире.

Серия А – одна из самых сложных лиг в мире. Чтобы победить там как игрок или тем более как тренер, нужно обладать многими навыками. Не только тренерскими, но и человеческими. Нужно уметь находить общий язык с игроками. В Италии всегда есть давление со стороны медиа и фанатов, поэтому нужно быть хорошо подготовленным, чтобы выиграть что-то.

Напомним, Зидан выступал за "Ювентус" с 1996 по 2001 год, Конте – с 1991 по 2004 год. Конте также тренировал команду с 2011 по 2014 год. Аллегри возглавляет "Юве" с 2014 года.

Победитель в номинации "лучший тренер года по версии ФИФА" будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Вручение приза состоится 23 октября на гала-вечере ФИФА в Лондоне.