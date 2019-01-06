Андрей Шевченко: "Гаттузо - наиболее подходящий человек для нынешнего "Милана"

Бывший нападающий "Милана", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко одобряет поддержку руководством клуба главного тренера Дженнаро Гаттузо. Бывший одноклубник Шевченко возглавил "Милан" в ноябре 2017 года. На данный момент команда занимает пятое место в серии A.

- Клуб должен вернуться в Лигу чемпионов, потому что это место "Милана", - цитирует La Gazzetta dello Sport Шевченко. - Мне кажется, клуб и правда выкладывается. "Милан" - это долгосрочный проект, и его необходимо спокойно выстраивать, чтобы вернуться на вершину в чемпионате Италии, а затем и в Европе. На это нужно время и терпение.

Гаттузо - наиболее подходящий человек для клуба. Нужно поддерживать его, потому что он дает команде индивидуальность. Он правильный человек для нынешнего "Милана". Я рад, что клуб продолжает верить в него.