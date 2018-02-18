Андреа Раноккиа: "Первый автогол за 186 матчей - не так уж и плохо"

Защитник "Интера" Андреа Раноккиа философски отнесся к своему автоголу в проигранном матче 25-го тура чемпионата Италии против "Дженоа" (0:2). Также футболист отметил, что отсутствие лидеров не может быть оправданием поражения.

– Автогол? Когда-нибудь это должно было произойти, и я ничего не могу с этим поделать, – передает Mediaset Premium слова Раноккии . – Я думаю, первый автогол за 186 игр – не так уж плохо, хотя лучше, если бы его не было вообще.