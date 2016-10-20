Андреа Поли: "Милан" хочет порадовать фанатов в матче с "Ювентусом"

Полузащитник "Милана" Андреа Поли рассчитывает на победу в матче 9-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса". Встреча состоится в субботу и начнется в 21.45 по московскому времени.

- "Милан" столкнется с "Ювентусом" без страха, но с концентрацией и волей к победе, - цитирует Gazzetta Dello Sport Поли. - Будем играть на "Сан-Сиро", а когда он полон, то там уникальная атмосфера. Хотим дать нашим болельщикам большую радость. Туринцы сильны, но у нас есть большое желание провести большой матч. "Милан" в хорошей форме и готов к поединку. Там верят в энтузиазм поклонников, и это поможет нам в субботу. "Ювентус" является главным претендентом на скудетто, а мы имеем большое желание побороться за участие в Лиге чемпионов. Играть в этом турнире с "Миланом" будет волшебно.