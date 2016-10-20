12:43 | ФУТБОЛ — Италия

Андреа Поли: "Доннарумма заслуживает стать преемником Буффона"

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Полузащитник "Милана" Андреа Поли считает, что его одноклубники Джанлуиджи Доннарумма может стать преемником Джанлуиджи Буффона в сборной Италии. Отметим, что "Ювентус" сыграет с "россонери" в эту субботу в рамках серии А.

- Буффон является живой легендой, и я имел честь быть знакомым с ним, - цитирует Gazzetta Dello Sport Поли. - Что касается Доннаруммы, то он уже показал, что может поддерживать свой высокий уровень, несмотря на возраст. Он заслуживает того, чтобы продолжать играть за сборную Италии после Буффона и стать его наследником.

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