Андреа Пирло: "Жаль, что "Милан" не отпустил меня в "Реал"

Полузащитник Андреа Пирло признался, что жалеет о том, что так никогда не перешел в "Барселону" или "Реал". Итальянец отметил, что в свое время "Милан" отказался отпустить его в Мадрид.

- "Реал"? Любой игрок хотел бы играть в этом клубе, - цитирует Marca Plus Пирло. – Тогда их возглавлял Фабио Капелло, и ходило много слухов вокруг "Милана", связанных с "кальчополи". Но в итоге красно-черные не отпустили меня и предложили новый контракт.

Был ли я разочарован? Да, если честно, жаль, что меня не отпустили. Но с другой стороны я провел в "Милане" 10 лет и выиграл все, что только возможно. К тому же я играл во всех трех лучших командах Италии – "Интере", "Милане" и "Ювентусе" – что тоже неплохо.

Да, я до сих пор жалею, что так и не сыграли ни за "Реал", ни за "Барселону". Ведь это мечта для любого футболиста. Но все же мне очень повезло в моей итальянской карьере.