Андреа Пирло: "Ювентус" становится в Италии своим "ПСЖ"

Экс-полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло считает, что его бывшая команда становится похожа на "ПСЖ", который обладает составом сильнее, чем у любого клуба Франции. Также 37-летний итальянец, выступающий за "Нью-Йорк Сити", подтвердил информацию о том, что "Интер" пытался вернуть его в Италию.

- Итальянский футбол не так уж плох, судя со стороны, - цитирует Sky Sports Пирло. - Даже несмотря на то, что серия А становится похожа на французскую лигу. "Ювентус" похож на "ПСЖ", который доминирует во Франции. По крайней мере, это то, о чем можно сказать судя по трансферному окну. Продажа Погба? Когда видишь игроков, которые пришли, то понимаешь, что это была правильная продажа. По итогам этой большой трансферной кампании "Ювентус" настроен выиграть все трофеи. Мое возвращение в Италию? "Интер" в прошлом году делал запрос, но я предпочел остаться в США.