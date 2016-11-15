18:58 | ФУТБОЛ — Италия

Андреа Пирло: "После 10 лет в "Милане" у меня не было мотивации"

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Полузащитник Андреа Пирло признался, что хотел начать все с начала, когда переходил в "Ювентус". Хавбек перебрался в Турин в 2011 году на правах свободного агента из "Милана".

– После 10 лет в "Милане" у меня уже не было мотивации, – цитирует Marca Plus Пирло. – Мне нужно было сменить команду, требовался новый проект, но я все еще хотел побеждать. "Юве" был идеальным вариантом. Команда давно ничего не выигрывала и собиралась дебютировать на новом стадионе. Это было лучшее место, чтобы выстроить что-то новое.

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