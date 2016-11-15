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Андреа Пирло: "Поражение от "Ливерпуля" в финале ЛЧ – самое тяжелое в моей жизни"

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Экс-полузащитник "Милана" Андреа Пирло отметил неповторимость матча с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов сезона-2004/05. Красно-черные забили три гола еще в первом тайме, но в итоге уступили в серии пенальти.

– Помню, что в перерыве мы почти не говорили друг с другом, – цитирует Marca Plus Пирло. – Когда выигрываешь со счетом 3:0, все что ты можешь – напомнить о сохранении концентрации. Мы могли забить и еще, но в итоге пропустили три мяча за семь минут.

Это была совершенно уникальная игра, и очень жаль, что проигравшей оказалась моя команда. Без сомнения, это было самое тяжелое поражение в моей карьере.

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