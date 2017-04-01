Андреа Пирло: "Хотел бы принять участие в матче "Наполи" – "Ювентус"

Экс-полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло подчеркнул, что хотел бы выйти на поле в поединке 30-го тура чемпионата Италии между "Наполи" и туринским клубом. По мнению хавбека "Нью-Йорк Сити", встреча будет очень напряженной.

– Это будет очаровательный и завораживающий матч, это точно, – приводит Football Italia слова Пирло. – Будет напряженно, потому что игра важная, к тому же, Гонсало Игуаин вернется в Неаполь. Это один из таких матчей, в которых тебе обязательно хочется поучаствовать. Но на данный момент я здесь, мне нравится в MLS.

"Наполи" играет очень хорошо, в прошлом сезоне Маурицио Сарри привнес свой стиль в большой клуб. Правда очень приятно наблюдать за игрой этой команды. Несмотря на это, у "Ювентуса" более сильный состав, что команда доказала в прошлом году, в нынешнем сезоне, "Ювентус" будет оставаться сильнейшим в Италии еще несколько лет.