Андреа Мандорлини: "Руководство "Интера" пока со мной не контактировало"

Бывший главный тренер "Вероны" Андреа Мандорлини, который является одним из кандидатов на пост главного тренера "Интера" в случае отставки Франка де Бура, отметил, что был бы горд возглавить миланский клуб. При этом 56-летний специалист подчеркнул, что никаких контактов с руководством "Интера" у него на данный момент не было.

– Если представить, что такое назначение вдруг случится, это будет для меня самым великим моментом в карьере, – приводит fcinter1908.it слова Мандорлини. – Работать в "Интере" – моя мечта, однако на данный момент никто из руководства клуба со мной не контактировал. Я был за границей и вернулся в Италию только сегодня вечером. Постарался не обращать пристального внимания на информацию в прессе, однако слышал, что многие были бы рады моему приходу на пост главного тренера черно-синих.

Про проблемы де Бура сейчас ведется огромное количество разговоров, но люди, не находящиеся внутри коллектива и не знающие всех тонкостей, не могут судить об этой ситуации. С приходом голландца, определенно, что-то изменилось, но "Интер" по-прежнему остается хорошей командой.