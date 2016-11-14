16:57 | ФУТБОЛ — Италия

Андреа Белотти: "Когда я был молод, моим кумиром был Шевченко"

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Нападающий "Торино" и сборной Италии Андреа Белотти подчеркнул, что думал лишь о том, чтобы показать хорошую игру в матче отборочного турнира чемпионата мира с Лихтенштейном (4:0). 22-летний форвард отметился в этой встрече дублем.

– Моей единственной мыслью было выложиться на максимум, раз уж мне представилась возможность сыграть, – цитирует Corriere dello Sport Белотти. – И забить столько, сколько смогу. В конце концов, я самый молодой в команде. Постараюсь задержаться в ней подольше.

Когда я был молод, моим кумиром был Шевченко. Но в последнее время я старюсь учиться у многих нападающих, а в первую очередь – у Агуэро, потому что он прекрасный игрок. В чем я могу прибавить? Я всегда думаю о том, что могу стать лучше в любом аспекте. Никогда не ставлю перед собой какие-то границы.

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