14:30 | ФУТБОЛ — Италия

Андреа Барцальи: "Я зол из-за поражения "Ювентуса" от "Милана"

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Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи после гостевого поражения в матче 9-го тура чемпионата Италии от "Милана" (0:1) отметил, что раздосадован неудачей команды. По словам 35-летнего итальянца, на исход игры повлиял незасчитанный гол в ворота хозяев.

– Я зол из-за нашего поражения, – приводит пресс-служба "Ювентуса" слова Барцальи. – В других матчах мы выглядели ничуть не хуже, однако проигрыш со счетом 0:1 означает, что нужно действовать гораздо лучше.

Считаю, что незасчитанный гол Пьянича был неправильным решением арбитра. Этот эпизод повлиял на исход игры. Однако ориентироваться все-таки стоит на самих себя. Сейчас мы должны посмотреть, что сделали неправильно, и продолжать упорно трудиться.

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