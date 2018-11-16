Андре Виллаш-Боаш: "Как можно продать Роналду за 100 миллионов евро?"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что продажа нападающего Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус" не имела спортивного и экономического смысла. 41-летний португальский специалист поздравил "бьянконери" с этим трансфером.

– Переход Роналду в "Ювентус" для меня непонятен, – цитирует Виллаша-Боаша Corriere dello Sport. – Как можно было продать 33-летнего португальца за 100 миллионов евро? В этом не было никакого смысла с любой точки зрения. Как со спортивной, так и с экономической. Поздравляю "Ювентус" с таким трансфером.

В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 15 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал пять голевых передач.