Андре Силва: "Милан" способен выиграть чемпионат Италии"

Нападающий сборной Португалии Андре Силва, подписавший контракт с "Миланом", заявил, что выбрал миланский клуб из-за его истории. 21-летний футболист перешел в итальянский клуб из "Порту". В минувшем сезоне португалец провел 44 матча в клубных соревнованиях, забил 21 мяч и отдал 8 голевых передач.

– Я выбрал "Милан", ведь этот клуб имеет великую историю выступлений в Лиге чемпионов, – приводит Goal слова Силвы. – Я рад, что "Милан" хотел приобрести меня, я не мог упустить эту возможность. Надеюсь помочь команде. С таким уровнем игроков я надеюсь выиграть чемпионат, выиграть как можно больше матчей. Сейчас я буду выступать на Кубке конфедераций. Надеюсь, что все цели будут достигнуты. Затем я приеду в клуб, чтобы отдать все свои силы.