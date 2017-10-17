Анчелотти возглавит "Ювентус" летом?

Карло Анчелотти отказался от роскошного предложения из китайского чемпионата, сообщает The Sun. Итальянский тренер также игнорирует интерес со стороны "Милана".

Красно-черные могут расстаться с Винченцо Монтеллой после неубедительного старта сезона. В связи с неудачным выступлением стали возникать разговоры о возвращении в "Милан" Карло Анчелотти. Впрочем, 58-летний специалист не хочет работать в клубе, который не развивается в необходимом направлении. Уволенный из "Баварии" наставник планирует вернуться в еще один свой бывший клуб - "Ювентус".