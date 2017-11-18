Анчелотти отказался возглавить сборную Италии?

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти, уволенный из мюнхенского клуба в нынешнем сезоне, отказался возглавить сборную Италии. Как сообщает Football Italia, об этом рассказал футбольный агент Джованни Бранкини. Он утверждает, что Федерация футбола Италии контактировала с Анчелотти, однако он ответил отказом в том числе из-за неопределенного положения руководства самой федерации.

Напомним, что сборная Италии осталась без главного тренера после увольнения Джампьеро Вентуры, который не смог вывести команду на ЧМ-2018.