Анчелотти - о Зидане: "Он поменял мой взгляд на футбол, я ему всем обязан"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти рассказал, как на него повлиял Зинедин Зидан, с которым он работал с 1999 по 2001 годы в "Ювентусе".

- Зидан изменил мой взгляд на футбол, - цитирует Анчелотти AS. - До того, как он пришел в "Ювентус", у меня был свой стиль футбола. Например, если бы у меня была возможность пригласить Роберто Баджо после того, как я познакомился с Зиданом, я бы это сделал. Баджо - один из величайших талантов в истории итальянского футбола, но в те годы я работал в "Парме" с Энрико Кьезой и Эрнаном Креспо. Зидан поменял все, потому что я сделал его ключевой фигурой в команде. Он изменил мой стиль футбола, я ему всем обязан.