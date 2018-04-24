Временно исполняющий обязанности руководителя Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини подтвердил, что встречался с Карло Анчелотти и обсуждал возможность назначения 58-летнего специалиста на пост главного тренера сборной Италии.

– Это была только "проба пера", но мне показалось, что Анчелотти нравится идея стать главным тренером сборной Италии, – цитирует Ansa Фаббричини. – Наша встреча длилась достаточно времени, чтобы мы выпили кофе, но мы не говорили о назначении предметно. Анчелотти был в Риме по семейным делам и планирует вернуться в Канаду. Мы только решили, что вернемся к этому разговору в конце апреля.

По сообщениям СМИ, в число возможных претендентов на пост наставника "Скуадры Адзурры" также входят Антонио Конте, Клаудио Раньери, Роберто Манчини и Массимо Каррера.

Отметим, что Анчелотти уже работал в сборной Италии. С 1992 по 1995 годы он был ассистентом главного тренера Арриго Сакки.